Kucka’nın büyük üzüntüsü

Bordo-mavili takımın Milan'dan transfer ettiği Jurac Kucka dün büyük şanssızlık yaşadı.

Slovak orta saha, 5. dakikada Burak'ın golünde asist yapan isim oldu. 30 yaşındaki yıldız, 70. dakikada aldığı darbe ile yerde kaldı, uzun süre burnu kanadı. Burnuna tampon konulan Kucka, ceza sahasında topa elle müdahale edince penaltıya sebebiyet oldu ve takımı 2 puan kaybetti. Kucka maç sonrası özür diledi.