 Kucka’nın büyük üzüntüsü – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kucka’nın büyük üzüntüsü

    Kucka’nın büyük üzüntüsü

    Bordo-mavili takımın Milan'dan transfer ettiği dün büyük şanssızlık yaşadı.

    Slovak orta saha, 5. dakikada Burak'ın golünde asist yapan isim oldu. 30 yaşındaki yıldız, 70. dakikada aldığı darbe ile yerde kaldı, uzun süre burnu kanadı. Burnuna tampon konulan Kucka, ceza sahasında topa elle müdahale edince penaltıya sebebiyet oldu ve takımı 2 puan kaybetti. Kucka maç sonrası özür diledi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kucka’nın büyük üzüntüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.