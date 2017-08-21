 İngiltere’ye gidemeyen Onazi formayı giydi – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    İngiltere’ye gidemeyen formayı giydi

    İngiltere’ye gidemeyen Onazi formayı giydi
    Teknik direktör Ersun Yanal, İngiltere'ye transferi söz konusu olan 'yi de dünkü Fenerbahçe derbisinde kadroya aldı. İngiltere Federasyonu'nun Birmingham'a transferine onay vermediği Onazi mecburen Trabzonspor'a dönerek takımla birlikte çalışmalara katılmıştı. 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero, 62. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna da alındı. Onazi girdikten sonra çalışkan bir görüntü sergiledi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:59
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