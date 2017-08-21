 Fener uzmanı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Fener uzmanı

    Fener uzmanı

    5. dakikada golünü atıp, 20’de sakatlanarak çıkan Trabzonspor’un usta golcüsü, kariyerinde F.Bahçe ağlarını 6’ncı kez sarsarken bunların 4’ünü bordo-mavili forma ile buldu. Burak, Trabzon’da attığı gol sayısını da ‘61’e yükseltti.

    Konyaspor maçında attığı 2 golle zaferi getiren Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye karşı yine iş başındaydı. 5. dakikada Kucka'nın içeriye doldurduğu topu şık bir dokunuşla ağlara gönderen tecrübeli forvet, sarı-lacivertli takıma karşı 6'ncı golünü kaydederken, bunların 4'ünü Trabzonspor formasıyla buldu. Burak, Trabzon'un Fener'e karşı attığı son 4 golün 3'üne ismini yazdırdı. 32 yaşındaki futbolcu için dünkü golün ayrı bir önemi daha vardı. Trabzonspor ile 95. resmi maçına çıkan yıldız forvet, bordo-mavili forma altında Trabzon'un plaka kodu olan 61'inci golüne ulaştı.

    DURUMU MR SONRASI BELLİ OLACAK
    Fakat maç Burak için fazla uzun sürmedi. 9. dakikada çektiği şut sırasında sakatlanan futbolcu, sonrasında kendini yere bıraktı. Bir süre oyunda kalıp kendini deneyen Burak, 20'de yerini N'Doye'a bıraktı. Burak'ın durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. Bu sezon yeniden bordo-mavili takıma dönen , Trabzon'da bugüne kadar 77 lig, 10 Avrupa ve 8 kupa maçına çıktı. 2009-10'da 11 maçta 3 gol kaydeden Burak, 2010-11'de 36 maçta 20, 2011-12'de ise 43 maçta fileleri 35 kez sarstı.

    BURAK: SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL
    Fenerbahçe maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, ciddi bir şeyinin olmadığını ve durumunun yarın belli olacağını söyledi. Stat çıkışı durumunun sorulması üzerine yıldız oyuncu, "Önemli bir şey yok. Kasığım ağrıyor. Durumum salı günü (yarın) belli olacak" dedi.

    'BU TARAFTAR SEVDANDAN VAZGEÇMEZ'
    Gecenin en çok konuşulan ismi Burak sosyal medyada da gündem oldu. İşte golcü için yapılan yorumlardan bazıları:

    -Burak Yılmaz golünü atıp çıktı zirvede bırakmak buna denir@ sirtlanibrahim,
    -Aşk meşk para pul hiç bir şey değiştirmez, Bu taraftar sevdandan bir gün bile vazgeçmez. @ MelikeNurB61T,
    -Bu Burak Yılmaz harbi kral çok önceden seviyorum @bearded_ Man63,
    -Burak Yılmaz oyundan çıktığı an Trabzonspor için işler bitti. @tugrul2k
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:25
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