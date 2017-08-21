Ersun Yanal’dan Bero sürprizi
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, kadrosunda iki değişiklikle sahaya çıktı.
BU KEZ GOL ATAMADI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbi maçta Trabzonspor'un golünü atan Matus Bero, dün ilk 11'de sahaya çıktı ama bu kez sessiz kaldı. 21 yaşındaki Slovak orta saha maç sonrası, "İyi mücadele ettik ve öne de geçtik ancak üstünlüğümüzü koruyamadık. Bu sezon biz de çok iddialıyız ve şampiyon olmak istiyoruz. İyi mücade ettik" ifadesini kullandı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:24
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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