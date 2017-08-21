 Ersun Yanal’dan Bero sürprizi – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Ersun Yanal’dan sürprizi

    Ersun Yanal’dan Bero sürprizi

    Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, kadrosunda iki değişiklikle sahaya çıktı.

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde görev verdiği isimlerden kaleci Esteban ile Bongonda'yı bu kez yedek soyundurmayı tercih etti. Yanal, Fenerbahçe karşısında bu oyuncuların yerine Onur Kıvrak ile Matus 'ya başlangıç kadrosunda yer verdi. Tedavileri devam eden Castillo ile Medjani, kadroda yer alamadı.

    BU KEZ GOL ATAMADI
    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbi maçta Trabzonspor'un golünü atan Matus Bero, dün ilk 11'de sahaya çıktı ama bu kez sessiz kaldı. 21 yaşındaki Slovak orta saha maç sonrası, "İyi mücadele ettik ve öne de geçtik ancak üstünlüğümüzü koruyamadık. Bu sezon biz de çok iddialıyız ve şampiyon olmak istiyoruz. İyi mücade ettik" ifadesini kullandı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:24
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