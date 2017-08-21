 Ersun Yanal: Kaldırın kafanızı, çok iyi oynadık – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    : Kaldırın kafanızı, çok iyi oynadık

    <a href="/index/ersun-yanal?id=da34d755-f578-44b2-b8e6-f779254656e2" class="" rel="tag">Ersun Yanal</a>: Kaldırın kafanızı, çok iyi oynadık
    Trabzonsporlu futbolcular maç sonrası üzüntülüydü. Soyunma odasının kapısında futbolcularını tek tek tebrik eden teknik direktör , daha sonra, "Kaldırın kafanızı. Çok iyi oynadık. Böyle devam edersek 50. yılda hedeflerimize ulaşırız. Üstün olan taraf bizdik" diye konuştu.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:07
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