 Derbi öncesi gerilim – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Derbi öncesi gerilim

    Derbi öncesi gerilim

    F.Bahçe yetkilileri ’da kadroya alınmayan oyuncular, kaleci antrenörü ve yardımcı hocaları tribüne almadı. Derbi maçı soyunma odasından takip ettiler.

    , zorlu deplasmanında taraftar desteğinden yoksun kaldığı gibi teknik ekibinin bir kısmından da uzak kaldı. İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda her iki kulübün de mutabakatıyla stada deplasman seyircisi alınmaması kararlaştırıldı ve bordo-mavili futbolseverler dün tribünlerden müsabakayı takip edemedi. Bunun dışında dün Trabzonspor'da kadroda olmayan futbolcular, kaleci antrenörü ve fizyoterapistler de tribüne alınmadı.

    MAHMUT USLU İLE TARTIŞTILAR
    Yanlarında sivil kıyafet getirmiş olmalarına karşın F.Bahçe görevlileri, 'güvenlik gerekçesi'yle böyle bir karar aldıklarını söylediler. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine iletilen sıkıntılı durum sonrası Trabzonsporlular maçı ancak soyunma odasında izleyebildi. Trabzonlu yöneticiler, protokolde F.Bahçeli Mahmut Uslu ile tartıştı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:05
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