Derbi öncesi gerilim
F.Bahçe yetkilileri Trabzonspor’da kadroya alınmayan oyuncular, kaleci antrenörü ve yardımcı hocaları tribüne almadı. Derbi maçı soyunma odasından takip ettiler.
MAHMUT USLU İLE TARTIŞTILAR
Yanlarında sivil kıyafet getirmiş olmalarına karşın F.Bahçe görevlileri, 'güvenlik gerekçesi'yle böyle bir karar aldıklarını söylediler. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine iletilen sıkıntılı durum sonrası Trabzonsporlular maçı ancak soyunma odasında izleyebildi. Trabzonlu yöneticiler, protokolde F.Bahçeli Mahmut Uslu ile tartıştı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:05
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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