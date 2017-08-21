2 puan kaybettik

Fırtına dün Kadıköy'de Fenerbahçe ile berabere kaldı

Taraftarın 'savunma bakanı' dediği Durica sahanın en çok koşan, savaşan isimlerinden biri oldu. 35 yaşındaki Slovak stoper, "Derbiye yüzde yüz hazırdık. Kazanacağımıza inanmıştık. Çok iyi çalıştık ve sonucunda iyi oynadık. Ama başaramadık. Yazık oldu. 2 puanı kayıp olarak görüyoruz. Taraftarımızdan özür dileriz" dedi.