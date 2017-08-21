 2 puan kaybettik – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    2 puan kaybettik

    2 puan kaybettik

    Fırtına dün Kadıköy'de Fenerbahçe ile berabere kaldı

    Taraftarın 'savunma bakanı' dediği Durica sahanın en çok koşan, savaşan isimlerinden biri oldu. 35 yaşındaki Slovak stoper, "Derbiye yüzde yüz hazırdık. Kazanacağımıza inanmıştık. Çok iyi çalıştık ve sonucunda iyi oynadık. Ama başaramadık. Yazık oldu. 2 puanı kayıp olarak görüyoruz. Taraftarımızdan özür dileriz" dedi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:02
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