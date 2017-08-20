 Yönetimden tam destek – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Yönetimden tam destek

    Yönetimden tam destek
    Bugün Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanacak derbide Trabzonspor yönetimi, takımı yalnız bırakmayacak. Karşılaşmaya taraftarlarından yoksun çıkacak Karadeniz ekibinin yönetimi tam kadro Kadıköy'e gidecek ve futbolculara tam destek verecek.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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