Yanal’dan son uyarılar

Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün tamamladı. İdman Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Yanal idman sonrası sahanın ortasında toplantı gerçekleştirdi ve son uyarılarını yaptı.