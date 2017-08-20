 Yanal’dan son uyarılar – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Yanal’dan son uyarılar

    Yanal’dan son uyarılar
    Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün tamamladı. İdman Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Yanal idman sonrası sahanın ortasında toplantı gerçekleştirdi ve son uyarılarını yaptı.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:24
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