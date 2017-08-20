 Valbuena’ya kilit – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    ’ya kilit

    Valbuena’ya kilit
    Bordo-mavililerin Milan'dan aldığı , F.Bahçe karşılaşmasında kilit rollerden birini üstlenecek. Ersun Yanal, Kucka'dan, Fener'in en tehlikeli oyuncusu olarak dikkat çeken 'yı durdurmasını istedi, "Topu almasın. Vücudunu kullan" talimatı verdi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:24
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