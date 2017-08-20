 Trabzon o ismin peşine düştü – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Trabzon o ismin peşine düştü

    Trabzon o ismin peşine düştü

    Uzun süredir yolunu gözlediği Serdar Taşçı’dan umudunu kesen Trabzonspor, Nice’in tecrübeli Brezilyalı stoperini gündemine aldı

    Trabzonspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bordomavili yönetimin ilk hedefi, tecrübeli bir stoper ihtiyacını her fırsatta dile getiren Ersun Yanal'ın talebini yerine getirebilmek... Serdar Taşçı ile el sıkışmasına karşın kulübü Spartak Moskova'yı ikna edemeyen Fırtına, rotasını Fransa'ya çevirdi... Nice forması giyen Brezilyalı savunmacı ile dirsek temasına geçilirken, olumlu sinyaller alındı. 33 yaşındaki stoper için önümüzdeki günlerde Nice'in kapısı resmen çalınacak. Trabzonspor yönetimine yakın kaynaklar, söz konusu transfer için gerekli bütçenin oluşturulduğu bilgisini veriyor. Tek sıkıntı ise transfer sürecinin bitimine az bir süre kala Nice'in oyuncuyu bırakma niyetinde olmaması olarak gösteriliyor. , Nice'in bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:01
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