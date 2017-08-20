Trabzon o ismin peşine düştü
Uzun süredir yolunu gözlediği Serdar Taşçı’dan umudunu kesen Trabzonspor, Nice’in tecrübeli Brezilyalı stoperini gündemine aldı
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:01
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Kalbi olan izlemesin!
Toplam 1
Yorum
gs bütün iş hakemde biter adil maç yönetirse zevkli maç olur
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Tudor: İyi takım kurduk
Toplam 6
Yorum
ferhat sol taraf hiç çalışmıyor yarın rakipler bu işi çözünce kazanmak zor olur sol tarafa mutlaka bek ve açık alnmalı
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Silindir!
Toplam 4
Yorum
gs maşallah aslanlarıma allah nazardan ve kem gözlerden korusun
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