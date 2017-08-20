Temel Reis geldi

Tüm dünyanın tanıdığı, ıspanak yiyerek güçlenen Temel Reis, lisanslı ürünleriyle TS Club mağazalarında satılmaya başlandı. Temel Reis tasarımlı; tişört, sweat ve eşofman altları 2 yaştan yetişkine kadar Türkiye'deki futbol kulüpleri arasında lisanslı ürünleriyle sadece TS Club'da yer alıyor. Şu ana kadar 15 bin sipariş alınmış durumda.