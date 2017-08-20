 Temel Reis geldi – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    geldi

    Temel Reis geldi
    Tüm dünyanın tanıdığı, ıspanak yiyerek güçlenen Temel Reis, lisanslı ürünleriyle TS Club mağazalarında satılmaya başlandı. Temel Reis tasarımlı; tişört, sweat ve eşofman altları 2 yaştan yetişkine kadar Türkiye'deki futbol kulüpleri arasında lisanslı ürünleriyle sadece TS Club'da yer alıyor. Şu ana kadar 15 bin sipariş alınmış durumda.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Temel Reis geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.