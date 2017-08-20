Sosa Trabzonspor'a geliyor
Trabzonspor, Milan'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa'yı transfer etmeye çok yakın.
Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Milanlı oyuncu Sosa'yı renklerine katmaya hazırlanıyor. Kulübüyle ve oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlayan bordo-mavili takımın küçük pürüzleri de giderdikten sonra Sosa'yı Trabzon'a getireceği belirtildi. Transferin bir iki gün içinde netleşmesi bekleniyor.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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