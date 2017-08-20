 Gomez taarruzu – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Gomez taarruzu

    Gomez taarruzu

    Trabzonspor, Paraguaylı savunmacı 'in transferinde mutlu sona çok yaklaştı…

    Uzun süredir Spartak Mosva'nın 30 yaşındaki stoperi Serdar Taşçı için nabız yoklayan ve oyuncu ile anlaşıp kulübü ile görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, bu transferde somut bir adım atamayınca Milan'lı Gomez'e yöneldi. Kucka'nın transferinde Milan ile iyi ilişkiler kuran bordo-mavililer, Gomez için de İtalyan ekibi ile el sıkıştı. Fenerbahçe'nin da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Gomez'e yıllık 2.5 milyon euro'dan 4 senelik anlaşma öneren Karadeniz ekibi, oyuncuyu da büyük ölçüde ikna etti. Futbolcunun bonservisi için de 5 milyon euro'yu gözden çıkartan Fırtına'nın Fenerbahçe derbisinin ardından bu transferi resmen açıklaması bekleniyor. Gomez, geçtiğimiz sezon Milan'da 18 lig maçında forma giymişti.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:18
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