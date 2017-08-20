 Golü attı, oyundan çıktı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Golü attı, oyundan çıktı

    Golü attı, oyundan çıktı

    Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı

    Trabzonspor'un başarılı oyuncusu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçını tamamlayamadı.

    Kadıköy'deki maçta 5. dakikada Trabzonspor'u öne geçiren gole imzasını atan Burak Yılmaz, golden sonra kenara geldi.

    Bir süre daha kendini deneyen milli golcü ardından devam edemeyeceğini teknik direktör Ersun Yanal'a iletti.

    Sakatlanan Burak'ın yerine 20. dakikada N'Doye'a oyuna girdi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golü attı, oyundan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.