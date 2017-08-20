Golü attı, oyundan çıktı
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı
Kadıköy'deki maçta 5. dakikada Trabzonspor'u öne geçiren gole imzasını atan Burak Yılmaz, golden sonra kenara geldi.
Bir süre daha kendini deneyen milli golcü ardından devam edemeyeceğini teknik direktör Ersun Yanal'a iletti.
Sakatlanan Burak'ın yerine 20. dakikada N'Doye'a oyuna girdi.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:17
-
Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
-
Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
-
Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
Golü attı, oyundan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.