 F.Bahçe’ye atıyor – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    F.Bahçe’ye atıyor

    F.Bahçe’ye atıyor

    Şu ana kadar sarı-lacivertlilerin filelerini 5 kez sarsan , bu gollerin 3’ünü formasıyla attı. 32 yaşındaki forvet bugün de en büyük koz.

    Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak 'da tek hedef galibiyet... Sarı-lacivertliler karşısında son yıllarda gol yollarında sıkıntı yaşayan bordo-mavililerin en büyük kozu ise Burak Yılmaz. Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giyen 32 yaşındaki forvet, bu takımlarla filelerini 5 kez havalandırdı. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilere karşı en çok golü ise 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında formasını giydiği Trabzonspor'da attı. Burak, Fenerbahçe'ye karşı attığı 5 golün 3'nü bordo-mavili takımın formasını giydiği dönemlerde atarken, 1 golü Galatasaray ve 1 golü Manisaspor'da forma giydiği dönemde kaydetti. Trabzonspor 201 1 senesinden beri Fenerbahçe kalesine 3 gol attı. Bunların 2'sini , diğerini ise Matus Bero kaydetti.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:28
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