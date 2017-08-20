 Ersun Yanal'ın ilginç Kadıköy istatistiği – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    'ın ilginç Kadıköy istatistiği

    <a href="/index/ersun-yanal?id=da34d755-f578-44b2-b8e6-f779254656e2" class="" rel="tag">Ersun Yanal</a>'ın ilginç Kadıköy istatistiği

    Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında 20 yıldır süren galibiyet hasretini sonlandırma fırsatını kullanamadı. , çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi.

    Kadıköy'de son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla kazanan Trabzonspor, ardından oynanan 21 maçta 12 yenilgi ve 9 beraberlik aldı.

    - Trabzonspor 17 maçtır kazanamıyor

    Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı resmi maçlardaki kazanamama serisi 17 müsabakaya çıktı.

    Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, ardından 16'sı Süper Lig, 1'i ise Türkiye Kupası'nda oynanan 17 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 7'sinde berabere kaldı.

    - Deplasmanda 10 maçtır kaybetmiyor

    Fenerbahçe ile berabere kalan Trabzonspor, deplasmanda kaybetmeme serisini 10 müsabakaya yükseltti.

    Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ardından dış sahada çıktığı 10. müsabakadan da puan almayı bildi.

    Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının ardından son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

    - Yanal'ın Kadıköy'de lig galibiyeti yok

    , çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi.

    MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'la Süper Lig'de Ülker Stadı'na gelen Yanal, 10 karşılaşmada 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.

    Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'deki tek galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı. Gençlerbirliği'yle 17 Mart 2004'te Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'e gelen Yanal, Fenerbahçe karşısında 4-2'lik galibiyet sevinci yaşadı.

    Yanal'ın takımları, toplamda Kadıköy deplasmanında 13 maçta 6 yenilgi, 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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