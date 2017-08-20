Ersun Yanal'ın ilginç Kadıköy istatistiği
Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında 20 yıldır süren galibiyet hasretini sonlandırma fırsatını kullanamadı. Ersun Yanal, çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi.
Kadıköy'de son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla kazanan Trabzonspor, ardından oynanan 21 maçta 12 yenilgi ve 9 beraberlik aldı.
- Trabzonspor 17 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı resmi maçlardaki kazanamama serisi 17 müsabakaya çıktı.
Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, ardından 16'sı Süper Lig, 1'i ise Türkiye Kupası'nda oynanan 17 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 7'sinde berabere kaldı.
- Deplasmanda 10 maçtır kaybetmiyor
Fenerbahçe ile berabere kalan Trabzonspor, deplasmanda kaybetmeme serisini 10 müsabakaya yükseltti.
Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ardından dış sahada çıktığı 10. müsabakadan da puan almayı bildi.
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının ardından son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
- Yanal'ın Kadıköy'de lig galibiyeti yok
Ersun Yanal, çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi.
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'la Süper Lig'de Ülker Stadı'na gelen Yanal, 10 karşılaşmada 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'deki tek galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı. Gençlerbirliği'yle 17 Mart 2004'te Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'e gelen Yanal, Fenerbahçe karşısında 4-2'lik galibiyet sevinci yaşadı.
Yanal'ın takımları, toplamda Kadıköy deplasmanında 13 maçta 6 yenilgi, 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:00
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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