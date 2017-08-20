 Ersun Yanal'dan penaltı itirafı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    'dan penaltı itirafı

    Ersun Yanal'dan penaltı itirafı

    Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü , maç ve penaltı pozisyonu değerlendirmesinde bulundu

    Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve Kadıköy'deki galibiyet hasreti 21 yıla çıkan Trabzonspor'un teknik direktörü maç sonunda açıklamalar yaptı.

    Burak Yılmaz'ın sakatlanarak oyundan çıkmasının oyun planlarını bozduğunu belirten Yanal, oyuncusunun kasık bölgesinde ağrılarının olduğunu vurguladı. Başarılı teknik adam takım olma yolunda ilerlediklerini de ekledi.

    İşte Ersun Yanal'ın maç sonundaki sözleri...
    "Rakibin aldığı pozisyonlara karşılık verdik. İstediğimiz oyunu sergilemek adına eksik kaldığımızı düşünüyorum. Burak, Çin'de uzun süre cezalı olmasından dolayı antrenman yapamadı. Buradaki tempoya alışamıyor. Kasık bölgesinde bir sıkıntı var, zaman zaman ağrılar yaşıyor. Umarım birkaç hafta içerisinde iyi duruma gelir. Onun çıkmasının ardından stratejimiz bozuldu, hamle şansımız da azaldı. Penaltı pozisyonunda ele gelen topu tartışacak değiliz. Bence penaltı ama verdi vermedi bunları konuşmak istemiyorum. Biz, bugün takım olma yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Eksiklerimiz var ve dört elle çalışıyoruz."

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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