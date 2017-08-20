 Ersun Yanal: F.Bahçe'nin bizden bir farkı... – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    : F.Bahçe'nin bizden bir farkı...

    Ersun Yanal: F.Bahçe'nin bizden bir farkı...

    Trabzonspor teknik direktörü , Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

    Yanal'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

    "Bu tür maçlar önem teşkil ediyor. Rekabet sporun içinde olmalı. Keşke bu rekabet artsa ve statlar dolu dolu olsa. Şiddet olmasın ve futbol gelişsin. Bugün her şey çok güzel. Stat, zemin çok güzel. İki takım da kadrolarını henüz daha tamamlayamamış durumda. Geçen yılki kadrodan 2 farklı futbolcuyla sahaya çıkacağız. Fenerbahçe de bizden farklı değil. Onların bir farkı Avrupa'da oynuyorlar. Burada oynamak büyük keyif. İki takım için de güzel bir maç olmasını diliyorum. Biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Alternatiflerimiz de var. Fenerbahçe güçlü bir takım. Güzel bir maç diliyorum."

    "Bu türlü maçları avantaj ya da dezavantaj diye değerlendirmemek lazım. Fenerbahçe umarım Avrupa'da tur atlar. Atlayabileceğine de inanıyorum. Bu ülke puanı anlamında da önemli. Makedon ekibinin Fenerbahçe'ye rakip olabileceğini düşünmüyorum."
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:23
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