 Burak Yılmaz'dan sakatlık açıklaması – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'dan sakatlık açıklaması

    Burak Yılmaz'dan sakatlık açıklaması

    Fenerbahçe maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor’un golcü oyuncusu , ciddi bir şeyinin olmadığını ve durumunun salı günü belli olacağını söyledi.

    Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlığından dolayı oyundan çıkan bordo-mavililerin yıldız futbolcusu 'ın durumu belli oldu.

    Müsabaka sonrasında stattan çıkış yaparken, mixzoneda basın mensuplarının durumunu sorması üzerine Yılmaz, "Önemli bir şey yok. Kasığım ağrıyor. Durumum salı günü belli olacak" şeklinde konuştu.
    Burak, mücadelenin 5. dakikasında takımının ilk golünü atmıştı.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak Yılmaz'dan sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.