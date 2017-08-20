Burak Yılmaz'dan sakatlık açıklaması
Fenerbahçe maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, ciddi bir şeyinin olmadığını ve durumunun salı günü belli olacağını söyledi.
Müsabaka sonrasında stattan çıkış yaparken, mixzoneda basın mensuplarının durumunu sorması üzerine Yılmaz, "Önemli bir şey yok. Kasığım ağrıyor. Durumum salı günü belli olacak" şeklinde konuştu.
Burak, mücadelenin 5. dakikasında takımının ilk golünü atmıştı.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:48
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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