Burak Yılmaz 61. golünü Fenerbahçe'ye attı

Kadıköy'deki dev maçtaki ilk gol pozisyonunda Trabzonspor Burak Yılmaz'la Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Bero'nun ceza sahasına havalandırdığı topta Burak Yılmaz, kaleci Volkan Demirel'in kalesinden çıktığını gördü ve araya ayağını sokarak topu filelere gönderdi. Bordo-mavililer Burak Yılmaz'la öne geçerken bu gol Burak Yılmaz'ın Trabzonspor formasıyla attığı 61. gol olarak tarihe geçti.



Trabzonspor formasıyla 94 maça çıkan ve 60 gol kaydeden Burak Yılmaz, F.Bahçe karşılaşmasında attığı golle Trabzon'un da plaka kodu olan 61'inci golüne ulaştı.



95 MAÇTA 61 GOL

2011- 12 sezonunun ardından 2.5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılan ve bu sezon başında yeniden bordo-mavili takıma dönen Burak Yılmaz, Trabzonspor'da bugüne kadar 77 lig, 10 Avrupa ve 8 kupa maçına çıktı.

2009-10'da 11 maçta 3 gol kaydeden Burak, 2010-11'de 36 maçta 20, 2011-12'de ise 43 karşılaşmada fileleri 35 kez sarstı.

