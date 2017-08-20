Bitsin bu hasret
İstatistikler Fırtına’nın aleyhine olsa da teknik patron Ersun Yanal, futbolcularından galibiyet istedi: Uzun süredir Kadıköy’de galip gelemiyoruz. Kazanın ve tarihe geçin. Biz onlardan daha iyi bir takımız.
SON YENİLGİ 245 GÜN ÖNCE
Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo- mavili ekip, daha sonraki 16 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 6'sında berabere kaldı, galip gelemedi. Bir haftadır derbi için olağanüstü hal ilan eden teknik direktör Ersun Yanal, galibiyet planını yaptı. Başarılı hoca, Yusuf Yazıcı'dan Burak'ı daha çok beslemesini istedi. F.Bahçe'yi hücuma çıkarken presle durdurmanın hesaplarını yapan Yanal, Valbuena'yı kilitleyecek. Bordo-mavili hoca, takımla yaptığı toplantıda, "Uzun süredir, Kadıköy'de galip gelemiyoruz. Bu kez bunu başaracağız. Size inanıyorum, yenin ve tarihe geçin. Biz onlardan daha iyiyiz" diyerek oyunhcularını motive etti.
İŞTE YANAL'IN FUTBOLCULARINA VERDİĞİ TALİMATLAR:
-Kaleyi gördüğünüz anda şut atın.
-Skrtel ile Roman'ın arasına pas atın.
-Hasan Ali'nin oyunu başlatmasını sağlayın, sağ beke top aldırmamaya çalışın.
-Josef'i sinirlendirin.
-Dirar'ı kanattan ortaya itin.
-Valbuena'nın top almasını engelleyin. İlk topu aldığı alanda vücut temasında bulunun.
-Gerekirse faul yapın.
10 MAÇTA 1 GOL
F.Bahçe karşısında uzun süredir galibiyete hasret kalan Trabzonspor, rakibine son 10 karşılaşmada bir gol atabildi. 6 Mayıs 2012'de Süper Final'de rakibine 3-1 kaybeden bordo-mavililer, daha sonra gol bulamadı. Geçen sezon 1-1 biten derbide Bero bu istatiği bozmuştu.
İKİ COŞKU BİRDEN
Bordo-mavili taraftarlar dün takımı İstanbul'a büyük bir coşku ile uğurladı. Trabzon Havalimanı'nda takımı karşılayan taraftarlar, meşale ve tezahüratlarla moral verdi. Ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi, bir grup taraftar tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlar özellikle golcü futbolcu Burak Yılmaz ile kaleci Onur Kıvrak'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Bu iki futbolcu taraftarların ilgisi dolayısıyla havalimanından çıkmakta zorlandı. Taraftar tezahüratlarla ortalığı inletti.
KAFİLEDE 23 FUTBOLCU VAR
Fırtına dün 14.10'da İstanbul'a hareket etti. Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Kucka, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Burak, Rodallega ve N'Doye olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı. Sakat olan Castillo ve Medjani kadroda yok.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:17
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
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