Yanal’dan ‘Kocaman’ fark
Süper Lig'de yarın karşılaşacak Fenerbahçe ve Trabzonspor'un teknik direktörleri arasındaki rekabette, Ersun Yanal'ın Aykut Kocaman'a karşı üstünlüğü bulunuyor.
Kadıköy'de ligde siftahı yok
Yanal, çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'la ligde Ülker Stadı'na gelen Yanal, 10 maçta 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.
Fener'e karşı tek galibiyet
Bordo-mavili ekip Yanal'ın dönemlerinde Fenerbahçe'ye karşı tek galibiyetini (2-0) Trabzon'da 10 Mayıs 2008'de elde etti. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un başında Kadıköy deplasmanında çıktığı 4 maçta, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:30
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