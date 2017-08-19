Yanal’dan ‘Kocaman’ fark

Süper Lig'de yarın karşılaşacak Fenerbahçe ve Trabzonspor'un teknik direktörleri arasındaki rekabette, Ersun Yanal'ın Aykut Kocaman'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Kocaman'la farklı takımlarla 17 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Söz konusu periyotta Yanal'ın ekipleri, Kocaman'ınkiler karşısında 9 galibiyet aldı. Kocaman ise Yanal'ın takımları karşısında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki teknik adamın başında bulunduğu takımlar, 6 kez de berabere kaldı.



Kadıköy'de ligde siftahı yok

Yanal, çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'la ligde Ülker Stadı'na gelen Yanal, 10 maçta 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.



Fener'e karşı tek galibiyet

Bordo-mavili ekip Yanal'ın dönemlerinde Fenerbahçe'ye karşı tek galibiyetini (2-0) Trabzon'da 10 Mayıs 2008'de elde etti. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un başında Kadıköy deplasmanında çıktığı 4 maçta, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.