Usta tribünden izleyecek
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de izleme kararı aldı. Usta, zorlu mücadeleyi yönetim kurulundan kalabalık bir ekiple protokolden takip edecek.
Fenerbahçe'ye oynayacakları derbi karşılaşması için Muharrem Usta'nın Kadıköy' gidip gitmeyeceği merak ediliyordu, bu sorunun cevabı belli oldu.
Bordo mavili ekibin başkanının yakın çevresine "Kadıköy'e gitmemem için bir sebep yok. Trabzonspor'u her zaman her yerde temsil etmeliyiz. Taraftarımız statta olamayacak ama biz takımımızın yanında olacağız" dediği ve yönetim kurulundan kalabalık bir kafileyle maçı protokolden izleyeceği öğrenildi.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:31
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 6
Yorum
gfb aziz yıldırım gitmedikçe fenerden başarı beklemeyin hele aykuttan topaldan hasan aliden ozandan alperde hiç beklemeyin valbuena hariç berbat
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Sportif direktör İnan
Toplam 5
Yorum
SAĞLAMASI ÇOK ÖNEMLİ. TEBRİKLER XSELÇUK. GERÇEK GS SELÇUK GS İÇİN DEĞERLİ BİR FUTBOLCU. FUTBOLU GS DA BIRAKIP UNUTULMAZLAR ARASINA GİRMELİ. BU GÜN GS YIN ABİSİ OLMASI VE BİRLİK BERABERLİĞİ
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F.Bahçe, Paletta ile el sıkıştı
Toplam 2
Yorum
alex istersen şu takıma suarezi lukakuyu suarezi veya aubameyangı getir bu orta sahayla hiçbir şey olmaz topal ozan yerine appiah gibi adam alın
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