 Usta tribünden izleyecek – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Usta tribünden izleyecek

    Usta tribünden izleyecek

    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de izleme kararı aldı. Usta, zorlu mücadeleyi yönetim kurulundan kalabalık bir ekiple protokolden takip edecek.

    Fenerbahçe'ye oynayacakları derbi karşılaşması için Muharrem Usta'nın Kadıköy' gidip gitmeyeceği merak ediliyordu, bu sorunun cevabı belli oldu.

    Bordo mavili ekibin başkanının yakın çevresine "Kadıköy'e gitmemem için bir sebep yok. Trabzonspor'u her zaman her yerde temsil etmeliyiz. Taraftarımız statta olamayacak ama biz takımımızın yanında olacağız" dediği ve yönetim kurulundan kalabalık bir kafileyle maçı protokolden izleyeceği öğrenildi.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:31
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