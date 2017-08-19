Usta tribünden izleyecek

Fenerbahçe'ye oynayacakları derbi karşılaşması için Muharrem Usta'nın Kadıköy' gidip gitmeyeceği merak ediliyordu, bu sorunun cevabı belli oldu.

Bordo mavili ekibin başkanının yakın çevresine "Kadıköy'e gitmemem için bir sebep yok. Trabzonspor'u her zaman her yerde temsil etmeliyiz. Taraftarımız statta olamayacak ama biz takımımızın yanında olacağız" dediği ve yönetim kurulundan kalabalık bir kafileyle maçı protokolden izleyeceği öğrenildi.