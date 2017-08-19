Trabzon'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.



Bordo mavili taraftarlar, Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.



Bu iki futbolcu taraftarların ilgisi sebebiyle havalimanından çıkış yapmakta zorlandı.



Trabzonspor, havalimanından kalkan otobüsle konaklayacağı otele gitti.











Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Kucka, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Burak, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı. Sakat olan Castillo ve Medjani ile U17 Milli Takım kampında yer alan Arda ise İstanbul'a götürülmedi.