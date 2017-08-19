Trabzonspor, İstanbul'da!
Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesi için İstanbul'a geldi.
Trabzon'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Bordo mavili taraftarlar, Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.
Bu iki futbolcu taraftarların ilgisi sebebiyle havalimanından çıkış yapmakta zorlandı.
Trabzonspor, havalimanından kalkan otobüsle konaklayacağı otele gitti.
Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Kucka, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Burak, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı. Sakat olan Castillo ve Medjani ile U17 Milli Takım kampında yer alan Arda ise İstanbul'a götürülmedi.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:49
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Tudor: Aynı hırsı istiyorum
Toplam 2
Yorum
buğra atasoy galatasaray mentel yönden çok daha iyi bir takım galatsarayın rahatça alabileceği bir maç ama bu futbol belli olmaz
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Denayer transferi hakkında konuştu
Toplam 5
Yorum
buğra atasoy denayer gelse çok faydalı olur defansımızın daha iyi olması lazım bu takımın kalitesi için
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Van der Wiel, Cagliari'ye kiralandı
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER İYİ VE KALİTELİ FUTBOLCUYDU AMA PROBLEMLER ÇÖZÜLMEDİ GİTTİ
Trabzonspor, İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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