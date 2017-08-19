Trabzonspor İstanbul’a gitti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.10'da İstanbul'a hareket etti.
Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Kucka, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Burak, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı. Sakat olan Castillo ve Medjani ile U17 Milli Takım kampında yer alan Arda ise İstanbul'a götürülmedi.
TARAFTAR FUTBOLCULARA BAŞARI DİLEDİ
Bu arada bir grup bordo mavili taraftar da takım otobüsünü havalimanında karşılayarak futbolculara zorlu maç öncesi moral verdi. Takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcularla da bol bol fotoğraf çekildi, başarı diledi.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:25
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Aykut Kocaman'a ağır sözler
Toplam 4
Yorum
kartal TS'LİYİM AMA ELEŞTİRİLERİNİ SAÇMA BULDUM , KARİZMA İLE BİRİNİ BAŞARISIZ GÖSTERMEK NE KADAR MANTIKLI BİR HAREKET !
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Asamoah'ta geri sayım
Toplam 7
Yorum
Memo Yillardan bu yana ilk kez dogru kurulan bu takima inanmaya basladim ve kombinemi aldim.
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Eyvah yine mi sen?
Toplam 10
Yorum
1903*** lens,negredo ve medel ancak bukadar kötü kullanılabilirdi şenol hoca noldu sana bu sene hiç konsantre değilsin saçma şeyler denemeyi bırak!
Trabzonspor İstanbul’a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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