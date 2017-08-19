 Trabzonspor İstanbul’a gitti – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor İstanbul’a gitti

    Trabzonspor İstanbul’a gitti

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.10'da İstanbul'a hareket etti.

    Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Kucka, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Burak, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı. Sakat olan Castillo ve Medjani ile U17 Milli Takım kampında yer alan Arda ise İstanbul'a götürülmedi.

    TARAFTAR FUTBOLCULARA BAŞARI DİLEDİ
    Bu arada bir grup bordo mavili taraftar da takım otobüsünü havalimanında karşılayarak futbolculara zorlu maç öncesi moral verdi. Takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcularla da bol bol fotoğraf çekildi, başarı diledi.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor İstanbul’a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.