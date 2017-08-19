 Şans bulursam yine atarım – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Şans bulursam yine atarım

    Şans bulursam yine atarım
    Fırtına, geçen sezon F.Bahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibinin golünü Bero kaydetmişti. Bu gol Trabzonspor'un 5 yıl aradan sonra F.Bahçe'ye attığı ilk gol olarak tarihe geçmişti. 21 yaşındaki Slovak orta saha, "F.Bahçe ile önemli bir derbiye çıkacağız. Şans bulursam yine gol atmak istiyorum. Bunun için son ana kadar savaşmaya hazırım" ifadesini kullandı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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