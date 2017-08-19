O sene bu sene

20 yıldır ezeli rakibini evinde yenemeyen Fırtına, hem bu gidişatı bitirmek hem de deplasmanda yenilmeme rekoru kırmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, tüm planını galibiyet üzerine yaptı

Trabzonspor'da yarınki Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutulmuş durumda. Tüm camia ve takım, galibiyet için kenetlendi. 50. yılında hedefini şampiyonluk olarak belirleyen, ilk haftada da Atiker Konyaspor'u yenerek sezona iyi başlayan Fırtına, Kadıköy'de ezeli rakibini mağlup etmenin planlarını yapıyor. Çünkü bu galibiyet 3 puandan fazlası demek. Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 20 yıllık galibiyet özlemi çekiyor. Bordo-mavililer, sarı-lacivertlileri dış sahada en son 1997-1998 sezonunda 3-1'lik sonuçla mağlup etti. Fırtına ayrıca 2010- 2011'deki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini geçerek yeni bir rekor kırmayı istiyor. Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarını kaybetmeyen Trabzonspor, 8 maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'ye kaybetmezse 2010-2011'i geçmiş olacak.



AMAN DİKKAT

Olağanüstü hal ilan eden teknik direktör Ersun Yanal, derbi öncesi oyuncularını uyardı. Sarı- lacivertli takımın ligin ilk haftasında Göztepe ile berabere kalması ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Vardar'a 2-0 mağlup olmasının hiç kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Fenerbahçe'nin son maçlarda aldığı sonuçların, derbiyi etkilemeyeceğini anlatan deneyimli hoca, iki takımın da yeni sezonun ilk derbisini kazanmak için ortaya ciddi bir mücadele koyacağını belirtti. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların her zaman zorlu geçtiğini ifade eden Yanal, kendi duruşlarını ve oyun anlayışlarını rakibe kabul ettirip sonuca gitmelerini gerektiğini vurguladı.