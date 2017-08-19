O sene bu sene
20 yıldır ezeli rakibini evinde yenemeyen Fırtına, hem bu gidişatı bitirmek hem de deplasmanda yenilmeme rekoru kırmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, tüm planını galibiyet üzerine yaptı
AMAN DİKKAT
Olağanüstü hal ilan eden teknik direktör Ersun Yanal, derbi öncesi oyuncularını uyardı. Sarı- lacivertli takımın ligin ilk haftasında Göztepe ile berabere kalması ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Vardar'a 2-0 mağlup olmasının hiç kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Fenerbahçe'nin son maçlarda aldığı sonuçların, derbiyi etkilemeyeceğini anlatan deneyimli hoca, iki takımın da yeni sezonun ilk derbisini kazanmak için ortaya ciddi bir mücadele koyacağını belirtti. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların her zaman zorlu geçtiğini ifade eden Yanal, kendi duruşlarını ve oyun anlayışlarını rakibe kabul ettirip sonuca gitmelerini gerektiğini vurguladı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:54
-
Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 40
Yorum
Atillas-BJK Yönetimi itibarsızlaştımaya yönelik bir söylenti
-
Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi
Toplam 6
Yorum
Marangoz budarus ıkıncı hasanalı vakası atıf chaahahchahcahcwaeqaweqeqheu olabılır.
-
Barcelona Arda Turan kararını açıkladı
Toplam 14
Yorum
FUTBOL USA BABASI YASINDA GAZETECIYI BOGAZLADI ANA AVERAT KUFUR EDEN TERBIYESIZ BIR OYUNCUYU AVRUPA TAKIMLARI ALMAZ FB'YE GIDER AZIZ'IN KANKASI
O sene bu sene haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.