 Kalemiz kapalı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Kalemiz kapalı

    Kalemiz kapalı
    Bordo-mavili takımın defansının sigortası Durica, Fenerbahçe derbisinde gol yemeyeceklerini söyledi. 35 yaşındaki Slovak stoper, "Tam anlamıyla hazırız. Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz. Rakip forvetler beni geçemeyecek. Kalemiz kapalı" ifadesini kullandı.

    Castillo sabırsız
    Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Trabzonsporlu Fabian Castillo, sahalara dönmek için gün sayıyor. Özel tedavi programı uygulanan 25 yaşındaki Kolombiyalı sol kanadın hızla iyiye gittiği ve yakın bir zamanda dönebileceği belirtildi.

    Tüm takım kenetlendi
    Fırtına'nın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu , F.Bahçe derbisi hakkında konuştu. Kadıköy'de yıllardır süren galibiyet hasretini bitireceklerini belirten milli futbolcu, maça yüzde 100 hazır olduğunu ifade etti ve ekledi: "Tüm takım kenetlendik ve derbiyi bekliyoruz. Rakibimizi yeneceğiz."

    Seyirci yok, yönetim var
    Bordo-mavililerin yarın Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada yönetim, takımı yalnız bırakmayacak. Derbiye taraftarlarından yoksun çıkacak Karadeniz ekibinin yönetimi tam kadro Kadıköy'e gidecek. Başkan Muharrem Usta, derbi maç öncesi takımla buluşacak.

    Yönetim tam kadro
    Karadeniz ekibi, F.Bahçe karşılaşması için bugün İstanbul'a gidecek. Bordo-mavililer, bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 13.50'de uçakla İstanbul'a hareket edecek. Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi Castillo ve Medjani'nin sakatlığı bulunuyor. Bu iki isim yarın oynamayacak.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:27
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