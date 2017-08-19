Ersun Yanal'ın planı hazır
Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, dış sahada 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, galibiyet için takımı özellikle duran toplara çalıştırdı.
Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 20 dış saha maçında 12 yenilgi, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu kez Trabzon'a 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.
Dış sahada son yenilgi 245 gün önce
Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 245 gündür yenilmiyor. 17 Aralık 2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından Karadeniz ekibi, son 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Yanal, duran top çalıştırdı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, fizik ve taktik yönden takımını en iyi şekilde Fenerbahçe karşısına çıkarmak büyük bir titizlikle çalışıyor. Bordo-mavili takımın en iyi yönlerini ortaya çıkarmak için çaba harcayan deneyimli teknik adam duran topların sonuç vermesi için antrenmanların önemli kısmını buna ayırdı.
Onur, dönüyor
Geçen sezon ligin 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından soyunma odası koridorlarında rakip kulübün idarecisine yönelik yaptığı hareket nedeniyle 2 maç ceza alan Onur Recep Kıvrak'ın takımdaki yerini alması bekleniyor.
Geçen sezonun son haftasındaki Bursaspor ve bu sezonun ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyerek cezasını tamamlayan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe maçında tekrar formasına kavuşmuş olacak.
Castillo ve Medjani sakat
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Castillo ile Medjani, kadroda yer alamayacak.
Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a hareket edecek.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:28
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Aykut Kocaman'a ağır sözler
Toplam 4
Yorum
kartal TS'LİYİM AMA ELEŞTİRİLERİNİ SAÇMA BULDUM , KARİZMA İLE BİRİNİ BAŞARISIZ GÖSTERMEK NE KADAR MANTIKLI BİR HAREKET !
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Asamoah'ta geri sayım
Toplam 7
Yorum
Memo Yillardan bu yana ilk kez dogru kurulan bu takima inanmaya basladim ve kombinemi aldim.
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Eyvah yine mi sen?
Toplam 10
Yorum
1903*** lens,negredo ve medel ancak bukadar kötü kullanılabilirdi şenol hoca noldu sana bu sene hiç konsantre değilsin saçma şeyler denemeyi bırak!
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