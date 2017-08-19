 Ersun Yanal'ın planı hazır – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Ersun Yanal'ın planı hazır

    Ersun Yanal'ın planı hazır

    Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, dış sahada 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, galibiyet için takımı özellikle duran toplara çalıştırdı.

    Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

    Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 20 dış saha maçında 12 yenilgi, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu kez Trabzon'a 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

    Dış sahada son yenilgi 245 gün önce
    Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 245 gündür yenilmiyor. 17 Aralık 2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından Karadeniz ekibi, son 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı.

    Yanal, duran top çalıştırdı
    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, fizik ve taktik yönden takımını en iyi şekilde Fenerbahçe karşısına çıkarmak büyük bir titizlikle çalışıyor. Bordo-mavili takımın en iyi yönlerini ortaya çıkarmak için çaba harcayan deneyimli teknik adam duran topların sonuç vermesi için antrenmanların önemli kısmını buna ayırdı.

    Onur, dönüyor
    Geçen sezon ligin 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından soyunma odası koridorlarında rakip kulübün idarecisine yönelik yaptığı hareket nedeniyle 2 maç ceza alan Onur Recep Kıvrak'ın takımdaki yerini alması bekleniyor.

    Geçen sezonun son haftasındaki Bursaspor ve bu sezonun ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyerek cezasını tamamlayan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe maçında tekrar formasına kavuşmuş olacak.

    Castillo ve Medjani sakat
    Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Castillo ile Medjani, kadroda yer alamayacak.

    Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a hareket edecek.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:28
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