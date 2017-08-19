Duran toplar için özel çalışma

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımını F.Bahçe karşısına fiziksel ve taktiksel yönden en iyi şekilde çıkarmak büyük bir titizlikle çalışıyor. Bordo-mavili takımın en iyi yönlerini ortaya çıkarmak için çaba harcayan deneyimli hoca, duran toplarda gol bulabilmek için idmanların önemli bir kısmını bu çalışmaya ayırıyor. Tecrübeli hoca, hata yapan futbolcularını da sık sık uyarıyor.