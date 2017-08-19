Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye atıyor
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un en büyük kozu golcüsü Burak Yılmaz olacak. Yılmaz, sarı-lacivertlilere karşı en çok golünü bordo-mavili forma altında attı.
Trabzonspor'da Fenerbahçe kalesine daha çok gol attı.
Beşiktaş, Vestel Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giyen Burak Yılmaz, bu takımlarla Fenerbahçe filelerini 5 kez havalandırdı. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilere karşı en çok golü ise 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında formasını giydiği Trabzonspor'da attı. Burak, Fenerbahçe'ye karşı attığı 5 golün 3'nü bordo-mavili takımın formasını giydiği dönemlerde atarken, 1 golü Galatasaray ve 1 golü Manisaspor'da forma giydiği dönemde kaydetti. Trabzonspor 2011 senesinden beri Fenerbahçe kalesine 3 gol attı. Bunların 2'sini Burak Yılmaz atarken, diğerini ise Bero kaydetti.
Fenerbahçe 2009-2010 sezonunda Burak Yılmaz'ın attığı golü unutamıyor
2008 yılında Manisaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Yılmaz, sarı-lacivertli takımda istediği performansı yakalayamaması üzerine Eskişehirspor'a kiralanmıştı. 2009-2010 sezonunun devre arasında Bordo-mavililere transfer olan golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi verdiği söz konusu sezonun son haftasında sarı-lacivertli takımın 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada gol atma başarısı göstermiş ve maç 1-1 sona ermişti. Ligin son haftasına 73 puanla önde giren Fenerbahçe'nin yakın takipçisi Bursaspor ise 72 puanda yer alıyordu. Bursaspor'un evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesiyle evinde Trabzonspor'a puan kaptıran Fenerbahçe 74 puanda kalırken yeşil-beyazlı ekip ise 75 puan ile şampiyonluğu göğüsleyen taraf olmuştu.
Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye gol attığı takımlar ise şöyle
2007-2008 sezonu Vestel Manisaspor - Fenerbahçe: 1-4
2009-2010 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor:1-1
2011-2012 sezonu Trabzonspor - Fenerbahçe:1-1
Süper Final Şampiyonluk Grubu: Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-3
2012-2013 sezonu Fenerbahçe - Galatasaray: 2-1
Onur ile Burak buluşuyor
Trabzonspor'un başarılı performans gösterdiği 2010-2011 sezonundaki kadrosundaki iki isimden Onur Recep Kıvrak ile yeniden bordo-mavili takıma transfer olan Burak Yılmaz, Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe maçında birlikte sahada olabilecek. Karadeniz ekibinin 82 puanla averajla ligi Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada bitirdiği sezonda kadrosunda sadece takım kaptanı Onur Recep Kıvrak kalmıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın forma vermesi halinde iki oyuncuda Fenerbahçe maçıyla birlikte sahada olacak.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:56
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Veysel: Talisca bana yumruk attı
Toplam 7
Yorum
bjk 15p farkla şampiyonuz bu sene yine hafif yumruk vs olur öyle şeyler oyun içinde görmezden gelinir olur biter herkese yapılıyor
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‘En iyi forvetimiz Topal’dı’
Toplam 4
Yorum
alibeker Aykut'tan iyi hoca olamayacağı oyunculuğundan belliydi.
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 2
Yorum
ayhan (joseph -topal) gibi tek yönlü orta ikili yerine ( mereiles- emre.b) tarzı çabuk iki yönlü oyuncuya dönülmeli. o da (alper- m.ekici ) dir
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