 Burak Yılmaz ‘61’ aşkına – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘61’ aşkına

    Burak Yılmaz ‘61’ aşkına
    Trabzonspor formasıyla 94 maça çıkan ve 60 gol kaydeden , F.Bahçe karşılaşmasında Trabzon'un da plaka kodu olan 61'inci golüne ulaşmaya çalışacak. 2011- 12 sezonunun ardından 2.5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılan ve bu sezon başında yeniden bordo-mavili takıma dönen Burak Yılmaz, Trabzonspor'da bugüne kadar 76 lig, 10 Avrupa ve 8 kupa maçına çıktı. 2009-10'da 11 maçta 3 gol kaydeden Burak, 2010-11'de 36 maçta 20, 2011-12'de ise 43 karşılaşmada fileleri 35 kez sarstı.

    GOL SORUNU BiTECEK
    2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'daki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 müsabakada Fenerbahçe filelerini geçen sezon 1-1 biten maçta havalandırdı. Yeniden Trabzon'a dönen Burak, bu istatistiği tersine çevireceklerini söyledi. İlk maçında Konya'ya 2 gol atan 32 yaşındaki forvet, "Bir santrfor için gol ekmek- su gibidir. Fenerbahçe derbisini boş geçmek istemiyorum. Son yıllardaki kötü gidişatı bitireceğiz" diye konuştu.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak Yılmaz ‘61’ aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.