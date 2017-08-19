Burak Yılmaz ‘61’ aşkına
GOL SORUNU BiTECEK
2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'daki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 müsabakada Fenerbahçe filelerini geçen sezon 1-1 biten maçta havalandırdı. Yeniden Trabzon'a dönen Burak, bu istatistiği tersine çevireceklerini söyledi. İlk maçında Konya'ya 2 gol atan 32 yaşındaki forvet, "Bir santrfor için gol ekmek- su gibidir. Fenerbahçe derbisini boş geçmek istemiyorum. Son yıllardaki kötü gidişatı bitireceğiz" diye konuştu.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:50
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