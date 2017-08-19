Adalet bekliyoruz

Yönetici Saral, Fenerbahçe derbisini yönetecek Ali Palabıyık ile ilgili konuştu: Hakemin geçmişe yönelik kötü referansları var. Umarız adaletli kararlar verir

Şen ol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Fenerbahçe derbisinden iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini ve müsabakanın hakemlerinden adil bir yönetim beklediklerini söyledi. Saral, "Takımımızın morali üst seviyede. Kadıköy'den iyi bir sonuçla ayrılıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Maçı yönetecek hakemin geçmişe yönelik kötü referansları var. Sadece bize değil, her takıma karşı adalet istiyoruz. Hataların değil futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir maç diliyoruz" dedi.



TAKIMIMIZ ÇOK KALİTELİ

Trabzonspor'u iyi noktalara getirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydeden Saral, "Kaliteli bir oyuncu topluluğumuz var" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti: "Çok daha büyük hedefleri olan kaliteli bir takıma sahibiz. Tabii ki eksiklerimiz var ve bu eksikleri giderebilmek adına çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz."