Adalet bekliyoruz
Yönetici Saral, Fenerbahçe derbisini yönetecek Ali Palabıyık ile ilgili konuştu: Hakemin geçmişe yönelik kötü referansları var. Umarız adaletli kararlar verir
TAKIMIMIZ ÇOK KALİTELİ
Trabzonspor'u iyi noktalara getirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydeden Saral, "Kaliteli bir oyuncu topluluğumuz var" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti: "Çok daha büyük hedefleri olan kaliteli bir takıma sahibiz. Tabii ki eksiklerimiz var ve bu eksikleri giderebilmek adına çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz."
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:25
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