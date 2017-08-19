2 maçlık men cezasını tamamlayan kaptan Onur Recep Kıvrak, Fenerbahçe derbisinde eldivenlerini giyecek. Süper Lig'de sezonun ilk haftasındaki Atiker Konyaspor mücadelesinde yer almayan ve cezasını dolduran deneyimli kaleci, "Takımdaki arkadaşlık ortamı 2010-11'deki gibi. Havamızı bulduk ve F.Bahçe derbisini kazanacağız" dedi.