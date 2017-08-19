 2010-11’deki gibi – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    2010-11’deki gibi

    2010-11’deki gibi
    2 maçlık men cezasını tamamlayan kaptan Onur Recep Kıvrak, Fenerbahçe derbisinde eldivenlerini giyecek. Süper Lig'de sezonun ilk haftasındaki Atiker Konyaspor mücadelesinde yer almayan ve cezasını dolduran deneyimli kaleci, "Takımdaki arkadaşlık ortamı 2010-11'deki gibi. Havamızı bulduk ve F.Bahçe derbisini kazanacağız" dedi.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2010-11’deki gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.