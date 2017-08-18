 Uğurcan 2 yıl uzattı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Uğurcan 2 yıl uzattı

    Uğurcan 2 yıl uzattı
    Fırtına'nın 21 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, 31 Mayıs 2019'da sona erecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Yapılan yeni sözleşmenin ardından genç eldivenin kontratı 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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