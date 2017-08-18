Uğurcan 2 yıl uzattı

Fırtına'nın 21 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, 31 Mayıs 2019'da sona erecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Yapılan yeni sözleşmenin ardından genç eldivenin kontratı 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.