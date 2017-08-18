Transfer belirsizliği
Kadrosuna 2 takviye daha yapmayı hedefleyen ve mevcut kadrodan da bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan Trabzonspor’da transfer sessizliği sürüyor. Yönetim gece gündüz çalışıyor.
HENÜZ SONUÇ ALINAMADI
Stoper ve orta saha mevkilerine transfer yapmaya çalışan ve bu noktada birçok isme yönelen Trabzonspor yönetimi, şu ana kadar yapılan girişimlerden sonuç alamadı. Özellikle Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı ile Tottenham'dan Moussa Sissoko için ciddi girişimlerde bulunan bordo-mavililer, uzun süren görüşmelere rağmen halen bu transferleri olumlu sonuçlandıramadı. Görüşmelerin devam ettiği, farklı isimlerin de gündemde olduğu kaydedildi.
İÇ TRANSFERDE DE BEKLEYİŞ
Yeni sezonda 4'ü genç 25 kişilik oyuncu kadrosuyla mücadele etmenin hesaplarını yapan Trabzonspor'da iç transferde de belirsizlik devam ediyor. Mevcut kadrosunda şu anda 29 oyuncu bulunan bordo mavililerde yeni sezonda takımda düşünülmedikleri kendilerine bildirilen Luis Ibanez, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz takımla birlikte çalışmalarda yer almıyor. Bu 3 oyuncu için de şu ana kadar kulübe ciddi bir teklifin gelmediği belirtildi. Bu da yönetimin canını iyice sıkıyor.
YANAL'IN GÖZÜ YOLLARDA
Takımda en büyük eksikliğin hissedildiği stoper ve orta saha mevkileri için teknik direktör Ersun Yanal'ın da yapılacak olan transferleri beklediği öğrenildi. 50'nci yılında zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo-mavililerde deneyimli teknik adamın da transfer çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını istediği öğrenildi. Yönetimin elini çabuk tutmaya çalıştığı, 2 takviye daha yaparak 8 Eylül'de sona erecek 2017-18 sezonu birinci transfer dönemi öncesi takviye çalışmalarını noktalamaya planladığı kaydedildi.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:14
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
Transfer belirsizliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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