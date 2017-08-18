 Transfer belirsizliği – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Transfer belirsizliği

    Transfer belirsizliği

    Kadrosuna 2 takviye daha yapmayı hedefleyen ve mevcut kadrodan da bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan ’da transfer sessizliği sürüyor. Yönetim gece gündüz çalışıyor.

    17 Haziran tarihinde başlayan 2017-18 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi, Kucka ile Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan, iç transferde ise Zeki Yavru, Aytaç Kara ile Muhammet Demir gibi isimleri kiralık ya da bonservisleriyle birlikte gönderen bordo-mavili kulüpte gözler yapılacak olan transfer ve takımdan gönderilecek isimlere çevrildi.

    HENÜZ SONUÇ ALINAMADI
    Stoper ve orta saha mevkilerine transfer yapmaya çalışan ve bu noktada birçok isme yönelen Trabzonspor yönetimi, şu ana kadar yapılan girişimlerden sonuç alamadı. Özellikle Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı ile Tottenham'dan Moussa Sissoko için ciddi girişimlerde bulunan bordo-mavililer, uzun süren görüşmelere rağmen halen bu transferleri olumlu sonuçlandıramadı. Görüşmelerin devam ettiği, farklı isimlerin de gündemde olduğu kaydedildi.

    İÇ TRANSFERDE DE BEKLEYİŞ
    Yeni sezonda 4'ü genç 25 kişilik oyuncu kadrosuyla mücadele etmenin hesaplarını yapan 'da iç transferde de belirsizlik devam ediyor. Mevcut kadrosunda şu anda 29 oyuncu bulunan bordo mavililerde yeni sezonda takımda düşünülmedikleri kendilerine bildirilen Luis Ibanez, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz takımla birlikte çalışmalarda yer almıyor. Bu 3 oyuncu için de şu ana kadar kulübe ciddi bir teklifin gelmediği belirtildi. Bu da yönetimin canını iyice sıkıyor.

    YANAL'IN GÖZÜ YOLLARDA
    Takımda en büyük eksikliğin hissedildiği stoper ve orta saha mevkileri için teknik direktör Ersun Yanal'ın da yapılacak olan transferleri beklediği öğrenildi. 50'nci yılında zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo-mavililerde deneyimli teknik adamın da transfer çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını istediği öğrenildi. Yönetimin elini çabuk tutmaya çalıştığı, 2 takviye daha yaparak 8 Eylül'de sona erecek 2017-18 sezonu birinci transfer dönemi öncesi takviye çalışmalarını noktalamaya planladığı kaydedildi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
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