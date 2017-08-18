 ''Sakin ol Pereira'' – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    ''Sakin ol ''

    ''Sakin ol Pereira''

    Teknik direktör Ersun Yanal'dan 'ya uyarı geldi...

    Atiker Konyaspor maçında gereksiz yere yaptığı sertlikleri nedeniyle dikkati çekilen 33 yaşındaki Portekizli sağ bekten daha sakin olması istendi. Yanal, 'dan gereksiz sertliklerden kaçınmasını talep ederken, "Sen bu takımın en tecrübeli isimlerinden birisin. Tecrübene yakışır şekilde, takımın için mücadelene devam et" diye uyardı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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