PFDK’dan 15 bin tl ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 15 bin TL ceza verdi. Kuruldan yapılan açıklamada bu faturanın Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kesildiği belirtildi.