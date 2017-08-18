 Onazi elde kaldı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    elde kaldı

    Onazi elde kaldı

    'ye transfer olmak isteyen Trabzonsporlu 'ye onay çıkmadı.

    BBC'ye göre İngiliz Futbol Federasyonu, Nijeryalı oyuncuya çalışma iznini vermedi. Birmingham geçen hafta İngiliz Futbol Federasyonu'na başvurmuş ancak izin çıkmamıştı. Bu kararına itiraz eden İngiliz kulübü yine ret yanıtı alınca hayal kırıklığına uğradı. Bu durumun nedeni ise Nijerya Milli Takımı'nın dünya sıralamasında 54. sıraya gerilemesi olarak gösterildi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:18
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