Onazi elde kaldı

Birmingham City'ye transfer olmak isteyen Trabzonsporlu Onazi'ye onay çıkmadı.

BBC'ye göre İngiliz Futbol Federasyonu, Nijeryalı oyuncuya çalışma iznini vermedi. Birmingham geçen hafta İngiliz Futbol Federasyonu'na başvurmuş ancak izin çıkmamıştı. Bu kararına itiraz eden İngiliz kulübü yine ret yanıtı alınca hayal kırıklığına uğradı. Bu durumun nedeni ise Nijerya Milli Takımı'nın dünya sıralamasında 54. sıraya gerilemesi olarak gösterildi.