 Medjani dün ayrıldı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    dün ayrıldı

    Medjani dün ayrıldı
    Karadeniz ekibinde F.Bahçe derbisinde sakatlıkları devam eden Castillo ve Medjani forma giyemeyecek. Dün 32 yaşındaki Cezayirli savunmacı, Trabzon'dan ayrıldı. Medjani'nin tedavisi için bir süreliğine gittiği belirtildi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:13
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