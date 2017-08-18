 İkisi de Fener ile – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    İkisi de Fener ile

    İkisi de Fener ile

    , geçtiğimiz sezon dış sahada son maçını ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynarken, bu sezon da ilk dış saha karşılaşmasına sarı-lacivertli takım karşısında çıkacak.

    27 Mayıs 2017'de İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanırken, Karadeniz ekibi, deplasmanda bu sezon ilk maçını pazar günü İstanbul'da ezeli rakibiyle oynayacak.

    DIŞ SAHA PERFORMANSI İYİ
    Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman karşılaşmalarını kaybetmeyen , 9 maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 9 maçta 6 galibiyet elde ederken, 3 kez ise berabere kaldı. Hedef bunu devam ettirmek.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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