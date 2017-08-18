İkisi de Fener ile
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon dış sahada son maçını ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynarken, bu sezon da ilk dış saha karşılaşmasına sarı-lacivertli takım karşısında çıkacak.
DIŞ SAHA PERFORMANSI İYİ
Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman karşılaşmalarını kaybetmeyen Trabzonspor, 9 maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 9 maçta 6 galibiyet elde ederken, 3 kez ise berabere kaldı. Hedef bunu devam ettirmek.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:17
-
Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
-
Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
-
Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
İkisi de Fener ile haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.