Fener’i yeneriz

Ersun Yanal: İlk maçı kazandık. Derbiden de başımız dik çıktığımızda bizim adımıza her şey çok daha güzel olacak.

Teknik direktör Ersun Yanal, talebelerini pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine motive ediyor. Lige 3 puanla başlayan bordo- mavili ekibin teknik patronu, sezonun ilk haftalarının her sonuca gebe olduğunu ve zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini vurgularken, "Rakibimiz lige istediği gibi başlamamış olabilir. Ancak derbiler her zaman farklıdır" diyerek oyuncularını uyandı. Her zaman kendi işlerine bakacaklarının da altını çizen Yanal, "Lige galibiyetle başlayarak hem biz moral bulduk hem de taraftarlarımızın yüzünü güldürdük. Şimdi önemli olan bunun devamını getirmek. Derbiden de başımız dik çıktığımızda bizim adımıza her şey çok daha güzel olacak. Unutmayın; kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz" dedi.



YANAL'IN KARNESİ

Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertli takım karşısında 20 yıllık deplasman galibiyeti özlemine son vermek isteyen bordo-mavililer, ligde 2'de 2 yaparak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan Yanal, iki kulübü de yakından tanıyor.



SON 3 MAÇ BERABERE

Trabzonspor'un başında Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrılan deneyimli hoca, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı ve 2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. İki teknik adamın karşılıklı oynadıkları 22 karşılaşmanın 11'ini Yanal; 4'ünü ise Kocaman kazandı. 7 maç da berabere sonuçlandı.