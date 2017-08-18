Fener’i yeneriz
Ersun Yanal: İlk maçı kazandık. Derbiden de başımız dik çıktığımızda bizim adımıza her şey çok daha güzel olacak.
YANAL'IN KARNESİ
Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertli takım karşısında 20 yıllık deplasman galibiyeti özlemine son vermek isteyen bordo-mavililer, ligde 2'de 2 yaparak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan Yanal, iki kulübü de yakından tanıyor.
SON 3 MAÇ BERABERE
Trabzonspor'un başında Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrılan deneyimli hoca, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı ve 2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. İki teknik adamın karşılıklı oynadıkları 22 karşılaşmanın 11'ini Yanal; 4'ünü ise Kocaman kazandı. 7 maç da berabere sonuçlandı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:50
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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