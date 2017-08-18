Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmana, sakatlığı bulunan Fabian Castillo ile milli takım kampına çağrılan kaleci Arda Akbulut katılmadı.
Sakatlığı bulunan Carl Medjani'nin salonda çalıştığı idmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak saat 13.50'de uçakla İstanbul'a gidecek.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:19
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G.Saray'da kombine çılgınlığı
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Yorum
buğra atasoy daha iyi transferler gelir diye forma alamıyorum
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Giuliano Fenerbahçe'yi seçme nedenini açıkladı
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Yorum
evren ilikli bu oyuncuları kim buldu önerdi bilmem ama mayıs 2018 bekliyoruz... Ali KOÇ
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G.Saray'da kombine çılgınlığı
Toplam 15
Yorum
buğra atasoy ilk kombine alanlardanım valla her sene almıyıcam diyorum içim rahat etmiyor bu nasıl bir aşktır
Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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