 Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti

    Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti

    Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmana, sakatlığı bulunan Fabian Castillo ile milli takım kampına çağrılan kaleci Arda Akbulut katılmadı.

    Sakatlığı bulunan Carl Medjani'nin salonda çalıştığı idmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

    Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak saat 13.50'de uçakla İstanbul'a gidecek.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:19
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