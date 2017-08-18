Ersun Yanal'dan, Fenerbahçe uyarısı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını uyardı.
Yanal, duran top çalıştırdı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, fizik ve taktik yönden takımını en iyi şekilde Fenerbahçe karşısına çıkarmak büyük bir titizlikle çalışıyor. Bordo-mavili takımın en iyi yönlerini ortaya çıkarmak için çaba harcayan deneyimli teknik adam duran topların sonuç vermesi için antrenmanların önemli kısmını buna ayırıyor.
Yolculuk yarın
Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için yarın İstanbul'a hareket edecek. Karadeniz ekibi yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanın ardından saat 13.50'da İstanbul'a hareket edecek.
Taraftarlar karşılayacak
İstanbul'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar takımlarını tribünden izleyemeyecek. Tribünde takımlarını izleyemeyecek olan bordo-mavili taraftarların zorlu maç öncesi takımına moral vermek için karşılama yapması bekleniyor.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:05
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Beşiktaş'ta son dakika sakatlık şoku!
Toplam 2
Yorum
Geniş Kadro Şart Q7 varken Lens niye alındı.Atiba varken Neden Medel gibi saçma yorumlar yapanlar futbolu geniş düşünün sakatlık-kart cezası ihtimalleri var
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Beşiktaş'ta son dakika sakatlık şoku!
Toplam 2
Yorum
izzet belkıde atıbanın olmaması bır sans oldu besıktas ıcın cunku atıbada yası ılerledı talgay yada medel bence daha yararlı olur
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"Vardar Fener'i söndürdü"
Toplam 2
Yorum
kıbrıslı bir taraftar olarak üzgün ve öfkeliyim.çok merak ediyorum.yönetim taraftara maçlara gelin stadı doldurun diyebilecekmi?
Ersun Yanal'dan, Fenerbahçe uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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