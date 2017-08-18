 Bavulum hazır – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bavulum hazır

    Bavulum hazır

    ’dan Spartak Moskova’ya: Trabzonspor’a ‘git’ demenizi bekliyorum.

    Trabzonspor'un transfer gündeminde olan için Spartak Moskova'nın onay vermesi bekleniyor. 30 yaşındaki stoperin, hocasından izin aldığı ve yerine takviye yapıldığı takdirde Trabzon'a gelerek resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Spartak Moskova'dan ayrılma ve Trabzonspor'a gelme kararı veren Serdar'ın Rus yetkililere, "Ben bavulumu hazırladım. Sizin 'git' demenizi bekliyorum" dediği ifade edildi.

    BABA TAŞÇI: BİZ ANLAŞTIK
    Tecrübeli savunmacının babası Nihat Taşçı da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu işin en başında çözülmesi gerektiğini söyleyen Nihat Taşçı, "Spartak Moskova'nın işi yavaşlatması nedeni ile iş bu kadar uzadı. Burada ne Trabzonspor'da ne de Serdar'da sıkıntı var. Tek sıkıntı Spartak'ta. Serdar'a en son, 'Yerine adam aldığımızda gitmene izin vereceğiz' demişler. Biz de onu bekliyoruz. Ben de İstanbul'da 'geldi-gelecek' diye bekliyorum" dedi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bavulum hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.