Bavulum hazır
Serdar Taşçı’dan Spartak Moskova’ya: Trabzonspor’a ‘git’ demenizi bekliyorum.
BABA TAŞÇI: BİZ ANLAŞTIK
Tecrübeli savunmacının babası Nihat Taşçı da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu işin en başında çözülmesi gerektiğini söyleyen Nihat Taşçı, "Spartak Moskova'nın işi yavaşlatması nedeni ile iş bu kadar uzadı. Burada ne Trabzonspor'da ne de Serdar'da sıkıntı var. Tek sıkıntı Spartak'ta. Serdar'a en son, 'Yerine adam aldığımızda gitmene izin vereceğiz' demişler. Biz de onu bekliyoruz. Ben de İstanbul'da 'geldi-gelecek' diye bekliyorum" dedi.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:36
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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