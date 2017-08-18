 Başarmak zorundayız – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Başarmak zorundayız

    Başarmak zorundayız

    Sezon sezon başında İspanyol ekibi Celta Vigo'dan kiralanan , ilk maçında mest oldu.

    Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu söyleyen 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat, "Bura tam bir futbol şehri. İlk maçımızda taraftarlarımızın bize gösterdiği ilgi, son dakikada gelen galibiyet ve sonrasında yaşadıklarımız çok güzeldi.O nedenle başarılı olmak zorundayız" ifadesini kullandı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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