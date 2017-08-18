Başarmak zorundayız

Sezon sezon başında İspanyol ekibi Celta Vigo'dan kiralanan Bongonda, ilk maçında mest oldu.

Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu söyleyen 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat, "Burası tam bir futbol şehri. İlk maçımızda taraftarlarımızın bize gösterdiği ilgi, son dakikada gelen galibiyet ve sonrasında yaşadıklarımız çok güzeldi.O nedenle başarılı olmak zorundayız" ifadesini kullandı.