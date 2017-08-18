Asensio üzüntüsü
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Asensio, Nou Camp'tan sonra Bernabeu'da da Barcelona'ya muhteşem gol attı, Trabzonspor'un pişmanlığı iyice arttı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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