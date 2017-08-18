 Asensio üzüntüsü – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    üzüntüsü

    <a href="/index/asensio?id=a549adc9-aaeb-42be-adb2-4af56008e47d" class="" rel="tag">Asensio</a> üzüntüsü

    Real Madrid'in yıldız futbolcusu , Nou Camp'tan sonra Bernabeu'da da Barcelona'ya muhteşem gol attı, Trabzonspor'un pişmanlığı iyice arttı.

    Bordo-mavili kulüp, geçen sezonun devre arasında İspanyol yıldızı kiralamak için eflatun-beyazlı kulüp ile masaya oturmuş ancak maliyetinden dolayı transfer gerçekleşmemişti. Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın geçen sezon 'nun Bayern Münih'e attığı gol sonrası "Ah Asensio ah" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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