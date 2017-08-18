2 bin 358 gün sonra buluşuyorlar

Trabzonspor'da 2010-11 sezonundaki kadroda yer alan iki isim Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde 2 bin 358 gün sonra yeniden birlikte sahaya çıkacak.

Geçmiş sezondan kalan cezası nedeniyle ilk hafta karşılaşmasında yer almayan deneyimli kaleci, Atiker Konyaspor galibiyetinde önemli rol oynayan Burak ile 7 sezon sonra Fenerbahçe deplasmanında birlikte forma giyme fırsatı bulabilecek. Cezalı oyuncunun olmadığı Trabzonspor'da pazar günü Fenerbahçe karşısındaki zorlu müsabakada sakatlıkları bulunan Fabian Castillo ve Medjani yer alamayacak.