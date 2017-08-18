 2 bin 358 gün sonra buluşuyorlar – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    2 bin 358 gün sonra buluşuyorlar

    2 bin 358 gün sonra buluşuyorlar

    Trabzonspor'da 2010-11 sezonundaki kadroda yer alan iki isim ile , pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde 2 bin 358 gün sonra yeniden birlikte sahaya çıkacak.

    Geçmiş sezondan kalan cezası nedeniyle ilk hafta karşılaşmasında yer almayan deneyimli kaleci, Atiker Konyaspor galibiyetinde önemli rol oynayan Burak ile 7 sezon sonra Fenerbahçe deplasmanında birlikte forma giyme fırsatı bulabilecek. Cezalı oyuncunun olmadığı Trabzonspor'da pazar günü Fenerbahçe karşısındaki zorlu müsabakada sakatlıkları bulunan Fabian Castillo ve Medjani yer alamayacak.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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