 Türkiye’nin en güzel şehri – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Türkiye’nin en güzel şehri

    Türkiye’nin en güzel şehri

    Fırtına'nın Arjantinli sol beki , ülkesinde Tiempo gazetesine konuştu.

    Mas, Trabzon için, "Şehir tam bir futbol fanatiği. Taraftarlar çok cana yakın. Şehir, Rosario'ya benziyor, ancak sadece bir tane takım var. İnanılmaz manzarası olan bir şehir. Türkiye'nin en güzel şehri. Futbolda nefes alabileceğiniz bir şehir. Şehirde herkes sadece tek bir formayı taşıyabilir" sözlerini kullandı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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