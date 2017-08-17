Fırtına'nın Arjantinli sol beki Emmanuel Mas, ülkesinde Tiempo gazetesine konuştu.

Mas, Trabzon için, "Şehir tam bir futbol fanatiği. Taraftarlar çok cana yakın. Şehir, Rosario'ya benziyor, ancak sadece bir tane takım var. İnanılmaz manzarası olan bir şehir. Türkiye'nin en güzel şehri. Futbolda nefes alabileceğiniz bir şehir. Şehirde herkes sadece tek bir formayı taşıyabilir" sözlerini kullandı.